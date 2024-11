El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 4 de noviembre

Si bien no es una de las figuras más longevas en el camp de la astrología, Nana Calistar logró ganarse el cariño de millones de seguidores que se mantienen a la espera de sus predicciones y de sus rituales poderosos. Hoy, mediante sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este lunes 4 de noviembre en el amor, el trabajo y la fortuna.

Aries

Es momento de ser tú mismo y dejar de complacer a los demás. No temas empezar desde cero para alcanzar tus metas; tienes tiempo para consolidar lo que deseas, solo necesitas iniciar. Se revelarán verdades que te abrirán los ojos; tómalas con calma y reflexiona sobre tu camino.

Tauro

Ten cuidado con quienes solo te buscan para la diversión; los verdaderos amigos están en los momentos difíciles. Esta semana es perfecta para materializar tus planes; sé fuerte y no te detengas.

Géminis

Es hora de dejar distracciones y enfocarte en lo que aún no has conseguido; la vida te ofrecerá muchas oportunidades si sabes aprovecharlas. En el amor, deberás enfrentar grandes cambios y soltar problemas del pasado.

Las estrellas de Nana Calistar muestran el camino de los signos zodiacales La Opini

Cáncer

Tienes todo para lograr tus sueños, pero si bajas la guardia no alcanzarás tus metas. Días en los que el dinero fluirá; úsalo para saldar deudas, no para gastar en exceso. Cuídate de una infección y de problemas en un viaje.

Leo

Se acercan días de cambios; enfócate en tus sueños y metas. No te dejes llevar por amores de una noche que estarán más presentes que nunca. No creas todo lo que escuchas; si no lo ves con tus ojos, duda. En el amor, si estás soltero, alguien especial llegará a tu vida.

Virgo

Una buena oportunidad podría hacer que el dinero comience a fluir en tu vida. No caigas en los mismos errores; si no aprendes, se repetirán. Es momento de madurar y reflexionar sobre lo que has hecho y hacia dónde te diriges.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, lunes 4 de noviembre Pixabay

Libra

Confía en tu capacidad para lograr lo que te propongas si lo haces con amor. Se avecinan oportunidades laborales que te beneficiarán; no esperes más de lo que llegará. Un viaje y la concreción de un gran sueño están en camino.

Escorpio

Enfrentarás problemas financieros que deberás resolver pronto para evitar complicaciones. Sé más firme con quienes te critican o desean mal; no esperes nada de nadie y busca lo que llene tu alma. No temas a lo nuevo y a los cambios; te darán resultados positivos.

Sagitario

Reflexiona sobre lo que buscas en la vida; nunca es tarde para alcanzar tus metas. No te tomes a pecho a las amistades falsas; aprende a lidiar con ellas sin dejar que te afecten. Días de paz y tranquilidad se avecinan, especialmente con tu pareja si la tienes.

Los horóscopos de Nana Calistar para esta jornada de lunes UNSPLASH

Capricornio

En el amor, enfócate en ti mismo; no gastes energías en alguien que podría truncar tus sueños. No esperes nada de nadie para evitar decepciones. Aprende a perdonar; el orgullo puede aislarte y negarte segundas oportunidades.

Acuario

Si estás soltero, podrías tener un encuentro pasional con una amistad; no te enamores, solo disfruta. No te ausentes de la vida de quienes te importan; quien se ausenta, se olvida. Días reflexivos se aproximan; aprende de cada lección de vida.

Piscis

Este mes te llegará buen dinero; inviértelo para multiplicarlo a corto plazo. Un proyecto podría cancelarse; no te desanimes, aprende de los errores para mejorar. Si tienes pareja, ofrece fidelidad si es lo que esperas recibir; los celos y malos pensamientos podrían complicar las cosas.