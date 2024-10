El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 11 de octubre

Una de las personas más reconocidas en el campo de la astrología es Nana Calistar, quien gracias a su incansable labor en descifrar el secreto de las estrellas logró ganarse el cariño de millones de seguidores en todo América Latina. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué ocurrirá en este día para cada signo del zodíaco, hoy viernes 11 de octubre.

Aries

No dejes que el enojo te controle ante situaciones que te sacan de balance. Recordar a personas del pasado que afectaron tu vida y la de tu familia traerá revelaciones sobre la justicia del karma. Aunque tuviste la oportunidad de ser feliz, a veces pierdes el encanto cuando alcanzas tus objetivos con alguien.

Tauro

Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges para no perder el rumbo de tu vida. La vida es bella y solo necesitas encontrar el equilibrio para alcanzar la felicidad. Mantén una actitud positiva y evita caer en depresiones innecesarias.

Géminis

Es momento de enfocarte en el presente y cerrar ciclos que ya no te benefician. Evita caer en la rutina y la monotonía que podrían afectar tus relaciones si tienes pareja. No te tomes las cosas tan personales y reconoce que a veces tú mismo eres tu mayor obstáculo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, viernes 11 de octubre Pixabay

Cáncer

Es hora de planear ese viaje que deseas con la persona adecuada; la vida es corta para perder el tiempo en situaciones innecesarias. Evita involucrarte en chismes familiares que puedan afectar tus relaciones y cuida lo que dices para no meter en problemas a tus amistades. Disfruta de las oportunidades que la vida te ofrece y mantén tu esencia intacta.

Leo

No es momento de generar conflictos, sino de tomar un respiro y agradecer por lo que tienes y deseas lograr. Evita repetir errores del pasado y date la oportunidad de vivir nuevas experiencias que prioricen tu felicidad.

Virgo

El amor está cerca y quizás no te has dado cuenta. Aprovecha las oportunidades que se presentan y deja de dudar en expresar tus sentimientos. No esperes más de quien no tiene nada que ofrecerte y mantén la paciencia ante cualquier obstáculo. Una amistad podría alejarse por un malentendido, así que si no quiere seguir, déjala ir.

Los horóscopos de Nana Calistar para este viernes 11 de octubre UNSPLASH

Libra

Estás en tu ciclo de cumpleaños; decreta al universo todo lo que deseas, pues será escuchado. Es momento de dejar el pasado y agradecer por lo que eres y has logrado. No te dejes llevar por chismes en el amor; confía en tu pareja y en tus decisiones.

Escorpio

Te abres a nuevos amores y oportunidades laborales. Insistir en el pasado es desperdiciar tu tiempo valioso. Ahora te interesarás tanto por lo material como por lo espiritual y trascendental. Un amigo cercano será tu guía en el camino espiritual. Las experiencias del pasado te han dejado valiosas lecciones para el presente y te ayudarán a avanzar con sabiduría.

Sagitario

Tu vida social, pareja y familia requerirán tu atención. Brinda tu apoyo hasta donde te sea posible. La dieta y el ejercicio se vuelven esenciales, especialmente si deseas controlar el estrés. Trabaja en orden de prioridades y evita llegar al extremo del agotamiento.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían sus horóscopos La Opinión

Capricornio

Reflexiona sobre quién eres y lo que has logrado. Algunas amistades podrían acercarse con intenciones de perturbar tu paz; no lo permitas. No te dejes manipular por quienes no han construido nada en sus vidas.

Acuario

No te preocupes por lo que otros piensen de ti; eres único y su opinión es su problema, no el tuyo. Comenzarás a trabajar en tu bienestar físico y una dieta mejorará tu ánimo. Cuídate de infecciones y golpes que podrían ocurrir.

Piscis

Es momento de tomar las riendas de tu vida y comenzar a realizar tus sueños. Pronto llegará una ola de bendiciones que te ayudará a concretar un nuevo empleo o realizar ese viaje soñado. Una amistad del pasado te pedirá perdón por errores cometidos.

LA NACION