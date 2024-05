El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 24 de mayo

Escuchar

Más de cuatro años han pasado desde el fallecimiento de Walter Mercado. A pesar de su ausencia, el renombrado astrólogo puertorriqueño ha dejado una marca imborrable en sus seguidores, todo gracias al dedicado esfuerzo de su sobrina, Dannette Benet Mercado. En la columna publicada en El Nuevo Herald el viernes 24 de mayo, la excolaboradora de Shanti Ananda ha compartido las últimas predicciones para cada signo del Zodiaco, influenciadas por la Luna llena en Venus.

ARIES

Estás en un periodo de cambios significativos. Es el momento de explorar nuevas experiencias y de invertir en lo nuevo. El esfuerzo y la dedicación que pongas en tus proyectos serán claves para tu éxito. Hay personas dispuestas a ayudarte si dejas el orgullo y pides su colaboración.

TAURO

Tu vida está en proceso de transformación y muchos de tus sueños están a punto de hacerse realidad. Estás tomando el control de tus asuntos personales, lo que te permitirá hacer planes a tu manera. Sabes exactamente lo que quieres y no permitirás que nadie te influencie.

GÉMINIS

Después de mucho esfuerzo y trabajo para conseguir estabilidad económica, puedes esperar nuevas oportunidades. Es tiempo de reflexionar sobre tus objetivos y lo que realmente te hace feliz.

CÁNCER

Es momento de considerar seriamente formalizar una relación sentimental. Ahora recoges los frutos de tu esfuerzo. Si has trabajado con dedicación, obtendrás resultados positivos. Si no te has esmerado, no te sorprendas si no alcanzas lo esperado.

LEO

Estás buscando mayor estabilidad en tus relaciones personales y profesionales. Ya no permitirás que otros se aprovechen de tu bondad. Proyectas tu carácter y fortaleza, aunque es importante que consideres las opiniones ajenas.

VIRGO

Tus relaciones se intensifican y se fortalecen. Deseas formar un hogar o establecer acuerdos serios con tu pareja o asociados.

LIBRA

Tu vida social se activa con nuevas y mejores amistades. Cambias de entorno, ya sea mediante la adquisición de una nueva propiedad o a través de un viaje.

ESCORPIO

La influencia de la Luna llena y Venus añade encanto y romance a tus relaciones sentimentales. Proyectas más sensualidad en el amor. Es tiempo de nuevos comienzos y grandes transformaciones que te llevarán al éxito en diversos aspectos de tu vida.

SAGITARIO

Si estás casado, tu matrimonio experimenta ajustes beneficiosos a largo plazo. Si eres soltero, encontrarás oportunidades para conocer a tu alma gemela. Has superado muchos temores e inseguridades, y ahora disfrutas más del amor y de tus relaciones personales.

CAPRICORNIO

Tienes deseos de invertir y aumentar tus ingresos, pero debes evitar gastos excesivos. La tentación de comprar ropa o artículos de lujo puede ser fuerte. Dedica tiempo a actividades constructivas para mantenerte alejado de la tentación y gestionar mejor tus finanzas.

ACUARIO

Aprovecha la energía planetaria para hacer cambios en tus hábitos personales que afectan tu salud. Mejora tus actitudes y enfócate en el bienestar físico y emocional. Busca nuevas formas de relacionarte con amigos y seres queridos, fortalece esos lazos.

PISCIS

Protege tus intereses, sé cauteloso y paciente. Infórmate bien antes de tomar decisiones importantes. Un negocio puede abrirte puertas a la prosperidad, pero también traerá mayores responsabilidades y cambios en tu manera de vivir.

