El horóscopo de Walter Mercado para hoy, martes 15 de octubre

Si bien Walter Mercado falleció hace casi cinco años, su recuerdo permanece vivo en sus seguidores, quienes rememoran con cariño sus poderosos rituales y sus presentaciones televisivas, donde solía compartir sus predicciones. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, compartió en su columna de El Nuevo Herald qué le espera a cada signo de cara a este martes 15 de octubre.

ARIES

Los problemas gravitan hacia ti, pero tendrás la fuerza y el poder para solucionarlos. Una persona mayor depende ahora de ti o demanda tu atención como nunca antes. Tu tolerancia, comprensión y paciencia serán indispensables para lograr restablecer la armonía entre ustedes.

Horóscopo de Aries

TAURO

Sé más exigente con lo que tú consideras son tus derechos, Tauro. No te conformes con poco ya que tú mereces lo mejor. Maneja tu dinero sabiamente para que lo veas multiplicarse en corto tiempo. Se te hace realidad aquello que considerabas imposible.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

La fantasía acaba y la realidad reina ahora en tu vida. Tu mente se expande y descubres secretos que nunca imaginaste. Continúa tu ascenso hacia la cumbre al expandir tus conocimientos por medio de los estudios o los viajes a sitios exóticos.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

Te verás en la posición de tener que escoger entre dos personas a las cuales aprecias mucho debido a un conflicto personal. Ajústate más a la realidad del momento actual y verás tus planes materializarse.

Horóscopo de Cáncer

LEO

Algo que esperas, llega. Ser paciente te será recompensado. Muchos conocidos te buscarán para disfrutar de tu compañía y estrechar aún más los lazos de amistad ya que tu encanto personal se exalta en el día de hoy.

Horóscopo de Leo

VIRGO

Termina todo asunto pendiente para que hagas espacio a nuevos comienzos. No pongas en duda tu poder para vencer a todo aquel que esté en contra tuya o que te desee mal. El amor todo lo puede. Sal de alianzas o uniones perjudiciales.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

El momento es muy apropiado para llevar a cabo ajustes en tu presupuesto. Una persona muy allegada a ti hace algo que te decepciona. Define tus gustos e intereses y comunícalos con claridad a aquellos que comparten contigo a diario.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

Excelente momento para corregir errores de tu pasado que todavía afectan tu presente. La oración y la fe serán tus armas más poderosas para vencer todo lo negativo que se pueda manifestar en ti. Las relaciones familiares se fortalecen ahora como nunca antes.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

No seas esclavo de nada ni de nadie. Sal de todo lo que paraliza tu potencial como ser humano. Prográmate a ser todo un triunfador y lograrás todo aquello que te propongas. Elimina el miedo de tu vida y no vuelvas a pronunciar las palabras no puedo.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

Ponte en contacto, comunícate con aquellos seres queridos que por alguna razón se encuentran alejados de ti. Escribe ese texto, mensaje, correo electrónico o envíales una tarjeta. Disfruta del cambio y saborea los buenos momentos que la vida te ofrece.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

A tu lado personas fuertes, seguras de sí mismas, estables y muy espirituales que te sirven de inspiración para seguir adelante en la vida. No comentes lo que algunos te cuentan sobre otras personas ya que alguien podría malinterpretar tus comentarios.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

Haz un alto en tus labores u obligaciones para que recargues tus baterías tanto físicas como emocionales. No lo dejes para después. Reorganiza aquello que tienes en mente realizar. Un viaje de último momento te llevará a hacer cambios en corto tiempo.

Horóscopo de Piscis

LA NACION