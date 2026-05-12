Houston transforma su estadio para el Mundial y prepara una policía políglota

Houston convierte el estadio de los Texans de la NFL en un campo de fútbol con pasto natural, protege sus calles del calor de medio año y alista a su policía para responder en 50 idiomas durante la Copa del Mundo

La cuarta mayor ciudad de Estados Unidos, con 2,3 millones de habitantes, recibirá cinco juegos de fase de grupos, con protagonistas como la Alemania de Florian Wirtz, la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Holanda de Virgil van Dijk

También será sede de un duelo de dieciseisavos y otro de octavos de final de un certamen que comienza en menos de un mes, el 11 de junio

"En Houston, la cuatro veces campeona Alemania se enfrentará a una debutante Curazao. A medida que se acerca el evento y crece la expectativa, les decimos que Houston está listo", dijo el lunes Chris Canetti, presidente del comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA Houston

En el sur de la ciudad, el NRG Stadium -rebautizado para la Copa como Houston Stadium- está reacondicionando su terreno de juego, habitualmente sintético y dividido por yardas

Según explicó a la AFP Hussain Naqi, gerente general de NRG Park, en cuyo complejo se encuentra el estadio, han acondicionado el campo, dejando los espacios "para permitir los tiros de esquina y los saques de banda"

- Cuidado del césped -

Naqi recuerda que Houston ya ha sido sede de duelos de Copa América y de amistosos de clubes internacionales. "Cuando este estadio se construyó inicialmente era de césped, así que sabemos lo que estamos haciendo", aseguró

Para esta Copa del Mundo, el Houston Stadium volverá a tener césped y han instalado "un sistema de aireación que va debajo de la superficie para ayudar al crecimiento del campo y asegurar que ayude a que el césped esté lo más sano posible durante la competición"

Además, reactivarán los sistemas de riego que ya tenían. El lunes, las cañerías blancas aún estaban a la vista, mientras operarios con maquinaria pesada cubrían con tierra parte del campo

Naqi explicó que el comité organizador trae desde Países Bajos el denominado grolites, un acondicionador mineral de alto rendimiento para ayudar al crecimiento del gramado

Además, "el techo del estadio estará cerrado, es un campo de clima frío que se está enviando desde Denver [Colorado]", agregó

- Calor -

Si bien el estadio es climatizado, las calles de Houston probablemente hiervan en verano, donde la sensación térmica muchas veces bordea los 40ºC

"Estamos trabajando en adaptar nuestro espacio público para hacer cosas que ayuden a reducir las temperaturas del ambiente. Y los elementos más importantes de esto son la sombra y la vegetación", explica a la AFP Kris Larson, director ejecutivo de la organización Houston Downtown +, dedicada a la revitalización de la ciudad

En varias calles del centro empezaron a instalar desde el año pasado lo que denominan "corredores frescos", con árboles y estructuras que ofrezcan cobijo a los caminantes

Todos los trabajos deben estar listos para el inicio de la Copa y la idea es, explicó, que estas estructuras permanezcan como un legado. La ciudad albergará el primer partido el 14 de junio, el Alemania-Curazao

- En 50 idiomas -

Mientras tanto, la policía de Houston llevará colgado en el pecho un dispositivo que realiza traducciones simultáneas en 50 idiomas, para atender a los turistas

Este detecta el idioma de origen y lo traduce en inglés al oficial. El agente responde en inglés y el dispositivo vuelve a traducir la respuesta al idioma original, el del oyente

"Ya lo probamos en alemán, en holandés, en chino, en español también, por supuesto, y funciona", detalló a la AFP Ban Tien, jefe de la Policía Metropolitana de Tránsito del condado de Harris, donde se ubica Houston

Y, a diferencia de Nueva Jersey, donde se aumentará en ocho veces el costo del tren, hasta 105 dólares, para quienes vayan al MetLife Stadium en las afueras de Nueva York, Houston se sumó a Filadelfia en mantener inalterables sus precios de transporte

"Nuestros precios se mantienen igual, y eso no cambia, ofrecemos un transporte accesible para todo el mundo. Eso es lo que hace a Houston un lugar acogedor", explicó Anna Carpenter de Metro, la agencia de transporte público de la ciudad

Esto es US$ 1,25 para el bus y el metro urbano, y US$ 4,50 para el bus que va del aeropuerto al centro de la ciudad