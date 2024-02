escuchar

La escala Saffir-Simpson es una clasificación para los ciclones tropicales que va del 1 a 5, basada en la velocidad máxima sostenida del viento, que se utiliza desde la década de 1970. En respuesta a la creciente fuerza de los huracanes, un nuevo estudio propone que exista una categoría más alta. Los científicos aseguran que la serie actual tiene una debilidad, si se toma en cuenta el potencial de destrucción del viento.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en esta medición no se considerarían otros peligros potencialmente mortales, como marejadas ciclónicas, inundaciones por lluvia y tornados. En la investigación publicada este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences, los científicos explican que se debe “volver a analizar cómo el carácter abierto de la escala puede llevar a una subestimación del riesgo”.

Científicos explican que el calentamiento global conduce a ciclones tropicales más intensos GETTY IMAGES

La escala actual define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos. Por lo tanto, la categoría 1 es la menos intensa, con vientos de 119 a 153 km/h, mientras que la clasificación 5 es la de mayor fuerza, con vientos mayores a los 250 km/h. Se considera que la categoría 3 y superiores incluyen huracanes importantes, con riesgo de causar daños graves a la propiedad y la vida.

Cómo sería un huracán categoría 6

Michael Wehner, científico del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, y James Kossin, de la Universidad de Wisconsin – Madison, señalaron en su estudio que el calentamiento global conduce a ciclones tropicales más intensos, y que, de acuerdo con la observación y la evidencia, “el carácter abierto de la quinta categoría de la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson se vuelve cada vez más problemática para transmitir el riesgo de viento en un mundo que se calienta”.

El nuevo estudio propone una categoría 6 para los huracanes Freepik

Wehner declaró a CBS News que, en los últimos años, hubo varios huracanes con vientos que superan los 250 km/h y agregó que esto puede justificar una categoría nueva. Los científicos analizaron el impacto potencial de ampliar la escala para que la clasificación 5 se limite a velocidades de viento de 300 km/h y que cualquier huracán o ciclón por encima de eso se designe como categoría 6, para ayudar a informar a la población sobre los riesgos.

“Descubrimos que cinco tormentas habían superado esta hipotética categoría 6 y que todas eran recientes, desde 2013″, señaló el especialista. En el estudio advirtieron que la crisis climática ha aumentado la energía de los ciclones tropicales y como resultado se registran intensidades de tormentas por encima del umbral de categoría 5. “Es probable que se superen las velocidades récord del viento a medida que el planeta continúa calentándose”, agregó.

El tifón Haiyan azotó Filipinas con vientos de hasta 315 km/h AFP

Las tormentas de categoría 5 han causado importantes daños en los últimos años, como los devastadores efectos del huracán Katrina en Nueva Orleans en 2005, y el impacto del huracán María en Puerto Rico en 2017, señala The Guardian. El nuevo estudio sostiene que ahora existe una clase de tormentas aún más extremas que exige atención y su propia categoría, como el tifón Haiyan, que mató a más de 6000 personas en Filipinas en 2013.

Al respecto, Wehner comentó: “En el Atlántico y en el golfo de México todavía no hubo ninguno, pero tienen condiciones propicias para una categoría 6, es pura suerte que todavía no ocurrió”. Si bien espera que eso no suceda, también consideró que es cuestión de “solo una tirada de dados”.

