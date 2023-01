Ibai Llanos, amigo de Gerard Piqué, reaccionó a la nueva canción de Shakira y Bizarrap: “Que en paz descanses”

escuchar

Shakira y el productor argentino Bizarrap arrasaron en todas las plataformas musicales con la “Music Session #53″, que desde el inicio prometió ser un éxito por las referencias que tiene hacia Piqué, el ex de la barranquillera. Hay que tener en cuenta que Bizarrap, quien graba a los artistas desde su estudio, es muy conocido por incluir letras directas (más bien llamadas tiraderas) en sus trabajos musicales. Por ejemplo, la que hizo junto a Residente, en la que el puertorriqueño arremetió contra J Balvin.

“Es un temazo”, aseguró Ibai en la transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Twich. Reaccionó en vivo al nuevo tema y desde el principio no dudó en dar su opinión al respecto. Aunque no fue el único. En redes sociales, los usuarios rescataron partes de la reacción del streamer, quien concluyó con que este tipo de situaciones se dieron en la música desde hace varios años: “Esto al final son tiraderas”, afirmó.

Ibai reacciona a la canción que Shakira y Bizzarrap le dedicaron a Piqué y Clara Chía

Ibai Llanos es amigo de Gerard Piqué, comparte con él el equipo de esports Koi y hasta lo entrevistó alguna vez, por lo que desde el martes no pudo contener su opinión y escribió en su cuenta en Twitter: “A mí no me apetece meterme en polémicas, pero creo que esto sobraba y mucho”. Sin embargo, todo se trataría de una burla, ya que al abrir el twit que citó Ibai (que según era la filtración de la canción), lo que se pudo escuchar eran gemidos en lugar de la pieza musical. Una broma común que suele hacerse en las redes sociales.

Ibai Llanos tiene un equipo de esports junto a Gerard Piqué instagram

En cuanto a qué pensó de la letra de la canción, en las plataformas digitales circulan algunas de sus primeras impresiones. En cada verso, el influencer trató de descifrar a qué se refería Shakira y pudo dar su opinión más en concreto por conocer de primera línea a Piqué.

Gerard Piqué e Ibai Llanos en el momento en que anuncian su incursión en los videojuegos como dueños de un equipo de esports

Como ejemplo de ello, está el fragmento en el que la colombiana dice: “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”. El español consideró que esta frase quizás no era una indirecta para Gerard, dado que él no acostumbra hacer ese tipo de actividad física: “Piqué no ha pisado un gimnasio en su vida. Toda la canción lo entiendo, reparte ostias, pero es verdad que este lo que es el gimnasio lo ha pisado menos que yo”, recalcó.

Como suele hacer Ibai, se mostró completamente sorprendido con el resto de la letra del tema de la colombiana y hasta llegó a decir: “Es un temazo”. A su vez, luego de escuchar la canción completa, lanzó a modo de broma un “Que en paz descanses, Gerard Piqué”, lo que llamó la atención de sus seguidores, que lo consideran amigo de su compatriota.

Esta fue la broma que Ibai les hizo a sus seguidores

Seres queridos de Piqué, molestos por la nueva canción de Shakira

Aunque el anuncio de la colaboración musical entre ambos artistas enloqueció de emoción a sus fanáticos y hasta a celebridades como Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, el entorno del exfutbolista del Barcelona no estaría de acuerdo con esta canción. Es que la letra de esta creación musical tiene frases directas para el exdeportista, razón que no pondría muy felices ni a sus seres queridos ni a su actual novia, Clara Chía Marti.

Ibai Llanos reaccionó a la canción de Shakira y Bizarrap

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice Shakira en el sencillo. De inmediato, todos relacionaron las rimas con el exdefensor del conjunto azulgrana.

El Tiempo (Colombia)