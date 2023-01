Video: el incómodo primer encuentro del año de Shakira y Piqué luego de su separación

escuchar

En junio de 2022, Shakira confirmó su separación de Piqué tras más de 10 años de amor. Desde entonces, los escándalos los tiene como protagonistas al hablarse de infidelidades, división de bienes y la tenencia de sus hijos. La relación entre ellos no pareciera ser la mejor y, aseguran, que intentan no cruzarse, aunque ya tuvieron su primer encuentro de este 2023. Esto se dio en medio de la supuesta molestia que tendría la barranquillera con su ex, pues ella no habría estado de acuerdo con la participación de su hijo mayor, Milan, en una transmisión por la plataforma Twitch.

El pequeño Milán, de 9 años, es el centro de atención en las redes sociales en las últimas horas, ya que fue parte de un evento de Piqué en el que presentó su nuevo proyecto de eSports, la Kings League, junto a otros reconocidos ‘streamers’. El niño cautivó con sus comentarios y espontaneidad frente a cámara. Pero este brillante momento no habría sido del agrado de la cantante.

Shakira y Piqué confirmaron su separación la semana pasada y ahora surgen más informaciones sobre las supuestas infidelidades de él Instagram: @3gerardpique

En las últimas horas, según indicó la prensa española, “la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo, ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué en una discusión de contenido adulto”. Esto agrandaría el malestar que está atravesando la expareja.

Así fue el reencuentro de Shakira y Piqué

Pese a la tensa situación que vive la expareja, ambos han demostrado que quieren estar presentes en las actividades de sus hijos, como lo vienen demostrando desde su separación, y por tal motivo tuvieron que verse las caras en el primer partido del año de béisbol de Milan.

El reencuentro entre Shakira y Piqué quedó grabado en video, que se popularizó en TikTok, y da muestra de la tensa relación que viven actualmente, ya que en ningún momento cruzaron palabras y se sentaron en distintos extremos de las graderías.

El exfutbolista presenció el partido de su hijo junto a sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabeu desde la tribuna de la cancha escolar; por otro lado, la cantante animó a Milan en compañía de su madre, Nidia Ripoll, y su hermano Tonino desde la zona baja del lugar.

A pesar de la distancia que mantuvieron durante el partido, hubo un momento en el que estuvieron mucho más cerca, pues ambos posaron para la foto grupal de todos los niños con sus familias. La imagen fue compartida por el club en sus redes sociales. Aunque se puede observar que la cantante se encuentra en el extremo derecho del grupo, mientras que el futbolista se colocó en le centro.

Shakira y Piqué posaron juntos con su hijo (Foto Instagram @beisbolbarcelona)

Aunque Shakira tenía previsto mudarse a Miami con sus hijos en diciembre, decidió quedarse en Barcelona a la espera de que el delicado estado salud de su padre, William Mebarak, le permita trasladarse. La expareja habría llegado a un acuerdo sobre la tenencia de los menores, lo que habría sido un conflicto en primera instancia, debido a la distancia que tendría el jugador con los niños.

