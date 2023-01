Gwen Stefani se identificó como oriental en una entrevista y llovieron las críticas: “Soy japonesa y no lo sabía”

escuchar

Desde sus comienzos como solista, la carrera de Gwen Stefani está marcada por la influencia de Japón, en particular por la subcultura Harajuku. De hecho, los seguidores de la cantante aseguran que esa fue su época más exitosa. Sin embargo, su afición por los elementos orientales ahora le costó acusaciones de una supuesta apropiación cultural que generó una fuerte polémica en redes sociales.

“Esa fue mi influencia japonesa, una cultura tan rica en tradiciones y a la vez tan futurista, que dedica tanta atención al arte, a los detalles y la disciplina, y me fascinó por completo”, afirmó Stefani en una reciente entrevista para la revista Allure. “Si la gente me va a criticar por ser fan de algo bello y compartirlo, entonces no tiene sentido. (…) Creo que no pasa nada por inspirarse en otras culturas, porque si no se nos permite hacerlo, entonces eso es dividir a la gente, ¿verdad?”, añadió la artista.

En la charla con la periodista Jesa Marie Calaor, Stefani fue cuestionada por la inspiración para crear su marca de productos de belleza, GXVE. Fue entonces cuando profundizó sobre su gusto por el estilo nacido en esa zona de Tokio, Harajuku, conocida como el distrito de la moda.

Gwen Stefani dice que su amor por la subcultura Harajuku viene desde su infancia @gwenstefani / Instagram

La artista californiana agregó, además, que su amor por la cultura japonesa comenzó desde que era pequeña, cuando su padre, que trabajaba para la marca Yamaha, viajaba a oriente y volvía con historias fascinantes. Quizá el punto más polémico de la conversación surgió cuando la cantante relató el momento en el que finalmente pudo conocer el distrito Harajuku: “Me dije: ‘Dios mío, ¡soy japonesa y no lo sabía!’”.

¿Qué es la apropiación cultural?

Sus declaraciones fueron tomadas como un ejemplo de apropiación cultural. Los críticos aseguran que de esta manera se popularizan rasgos de culturas ajenas sin profundizar en su historia y su significado real. Otros, en cambio, destacan que el tipo de referencia hecho por Stefani y otras personalidades destacadas podrían ayudar a eliminar contextos de discriminación hacia algunas minorías.

En buena parte de su carrera, la ex No Doubt estuvo acompañada de un cuerpo de baile formado por mujeres con rasgos orientales, denominado “Harajuku Girls”. En 2019 publicó en su canal de YouTube un video donde solo aparece este grupo de chicas en ejecución de una elaborada coreografía. En la voz, la también actriz y empresaria de la moda nacida en California relataba diferentes aspectos de la subcultura que tanto le fascina.

El video de Gwen Stefani en tributo a las Harajuku Girls

La entrevista de Allure se publicó este martes. Un día después, cuando la polémica comenzaba a surgir, un integrante del equipo de Stefani se comunicó con la revista y comentó que la periodista había “entendido mal”. No obstante, los editores, no respondieron a su pedido de una entrevista de seguimiento, según informó después CNN.

La autora compartió en el mismo artículo sus impresiones: “Pasé 32 minutos conversando con Stefani, muchos de ellos dedicados a su larga respuesta a mi consulta sobre los ‘amantes del Harajuku’. En ese tiempo, enfatizó más de una vez que es japonesa. (…) Afirmó dos veces que era japonesa y una vez que era ‘un poco una chica del condado de Orange -en California-, un poco japonesa y un poco inglesa’”, cerró Jesa Marie Calaor.

LA NACION