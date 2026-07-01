"Íbamos a tener nuestro momento": Kane resalta "paciencia" de Inglaterra ante RD del Congo

El goleador Harry Kane consideró este miércoles que la "paciencia" para buscar la remontada ante la República Democrática del Congo fue el secreto del triunfo 2-1 de Inglaterra que lo depositó en los octavos de final del Mundial 2026.

Kane firmó un doblete para evitar la debacle de la selección entrenada por el alemán Thomas Tuchel a los minutos 75 y 86, en partido jugado en Atlanta.

"Se siente increíble", celebró el delantero del Bayern Munich. "Fue una locura de partido".

"Jugábamos contra un equipo duro y bien organizado y empezamos perdiendo, pero después de la primera pausa de hidratación subimos el nivel", analizó el capitán de los Tres Leones.

"Su portero hizo paradas imposibles, pero se trataba de seguir empujando la piedra, empujando la piedra y empujando la piedra y nuestros momentos llegarían. Tendríamos nuestro momento de héroes. Podría ser cualquiera del equipo, me tocó a mí", continuó el ariete. "Hay que ser pacientes".

Kane subrayó además la capacidad de su equipo de mantener la calma en estas fases de eliminación directa, cuando "la presión es mayor y el riesgo es mayor".

Inglaterra enfrentará el domingo en octavos al coanfitrión México, en el Estadio Azteca.

"Estamos en el momento del torneo en el que hay que luchar cada victoria", dijo Kane después de ser consultado en la transmisión oficial de TV del partido por el próximo compromiso.

El capitán inglés celebró el "impacto" de jugadores que ingresaron durante el transcurso del partido como Bukayo Saka y Anthony Gordon.

"Necesitamos que todo el mundo contribuya y afortunadamente está siendo así", declaró.