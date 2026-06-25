IBM presenta nueva tecnología que aumenta 50% la potencia de los chips

IBM presentó el jueves una nueva tecnología que, según el grupo estadounidense, debería dar lugar en un plazo de cinco años a nuevos chips con un rendimiento aumentado en 50% y considerablemente menos consumidores de energía en comparación con los microprocesadores actuales.

Se trata de chips denominados "0,7 nm" (nanómetros), una escala de comparación teórica que no refleja ni el tamaño del microprocesador ni el de los componentes que contiene.

Hasta ahora, el modelo más avanzado era el "2 nm", presentado por IBM en 2021 y cuya producción en masa comenzó a finales de 2025.

Concretamente, cuanto más se reduce el tamaño, mayor es el número de transistores en el microprocesador, lo que incrementa la potencia de cálculo.

El modelo "0,7 nm" permite colocar cerca de 100.000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña de la mano, es decir, el doble de la densidad del "2 nm", según la firma.

La tecnología desarrollada por IBM no puede ser utilizada tal cual por la industria, pero el grupo de Armonk (estado de Nueva York) "ve una trayectoria hacia la producción (de chips en serie) como muy pronto dentro de cinco años".

Según la empresa, esta nueva tecnología debe conducir a "un salto sustancial de capacidades" o potencia de procesamiento, un 50% superior a la del "2 nm".

Los chips fabricados gracias a este nuevo esquema también deberían realizar 1,7 veces más cálculos que la generación anterior con una cantidad de energía equivalente.

Este modelo debe permitir que prosiga la miniaturización para llegar hasta "0,1 nm" hacia 2040, explicó en una conferencia de prensa Huiming Bu, vicepresidente encargado de investigación y desarrollo de semiconductores.

El investigador indicó que esta tecnología podría utilizarse para los procesadores denominados CPU, los más comunes, y GPU, los más avanzados para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

IBM no fabrica chips; su modelo consiste en conceder licencias a industrias que los producen.