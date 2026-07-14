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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 14 de julio la temperatura rondará entre 70 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El martes 14 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El miércoles 15 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El jueves 16 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 17 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 17%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
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