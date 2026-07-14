Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 14 de julio

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 14 de julio la temperatura rondará entre 70 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestesuroeste

: 5 a 10 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 14 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 15 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 16 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 17 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.