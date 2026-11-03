Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 21,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 68%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Sur

: 15 a 20 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 68%

: 68% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El miércoles 4 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 16,10 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 76%.

: 76%. A la noche, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 98%.