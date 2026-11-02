Las fotos del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: la intimidad del festejo

La cantante Lali Espósito y el conductor Pedro Rosemblat compartieron las fotos de su casamiento, celebrado el sábado en una casona de San Telmo. En una publicación conjunta en Instagram, reunieron siete imágenes de la jornada, desde el instante previo a un beso hasta el corte de la torta y el brindis, con la artista subida a los hombros de su marido.

“Fuimos inmensamente felices”, expresaron en el texto que acompañó el álbum. Además de agradecer a quienes celebraron con ellos, dedicaron unas palabras a quienes les hicieron llegar sus buenos deseos: “Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”.

En octubre de 2024, Lali confirmó la convivencia con Rosemblat y lo definió como “el amor de mi vida”

La boda tuvo lugar alrededor de las 15, después de meses de preparativos que ambos procuraron mantener en reserva. Tal como contó LA NACION, la fecha y el lugar trascendieron el viernes por la noche. Tras la celebración, los recién casados eligieron mostrar parte del festejo desde sus propios perfiles.

La primera fotografía los muestra a punto de besarse, entre árboles y bajo un gazebo. Ese mismo espacio aparece en otra de las postales, en la que ambos celebran sonrientes. Lali llevó un vestido blanco largo y Rosemblat eligió un traje marrón claro con camisa blanca. En otra imagen, ella posa apoyada sobre una baranda mientras él se acerca y pone una mano a su lado.

La boda llegó después del compromiso que anunciaron el 14 de enero de 2026

El álbum también incluye una fotografía de los dos tomados de la mano y otra en la que muestran la libreta de casamiento. Entre las escenas de la fiesta sobresalen dos que tienen a la cantante sobre los hombros del conductor: en una, corta la torta con un cuchillo; en la última, sirve champagne sobre una torre de copas.

Las imágenes suman un nuevo capítulo a una relación que comenzó a fines de 2023, también con Instagram como escenario. La artista empezó a interesarse por Rosemblat después de encontrarse con videos suyos y fue quien tomó la iniciativa para escribirle. “Me escribió ella y empezamos a charlar. Tuve una suerte bárbara”, recordó él tiempo después.

“Fuimos inmensamente felices!”, expresaron los recién casados al compartir las imágenes de la celebración

El primer encuentro en persona ocurrió durante una fiesta de Halloween, en una reunión de amigos. Aunque sabía que iba a verlo, Lali contó que se puso nerviosa y que durante varias horas no se animó a hablarle. Después siguieron en contacto y comenzaron a salir. La confirmación pública del romance llegó el 7 de febrero de 2024, cuando ella publicó fotografías de una escapada a la playa y él las replicó con una frase: “Proyecto de ley sobre blanqueo”.

La convivencia fue otro de los pasos que dieron durante ese año. En octubre de 2024, durante una visita al programa de Susana Giménez, la cantante confirmó que compartían casa y destacó las habilidades de Rosemblat en la cocina. En esa misma conversación lo definió como: “El amor de mi vida”.

La cantante y el conductor agradecieron a quienes los acompañaron y a quienes les enviaron cariño a la distancia

El anuncio del compromiso se dio el 14 de enero de 2026, con una nueva publicación en redes sociales y un mensaje breve: “Nos casamos”. Meses antes, Lali había descartado públicamente esa posibilidad, aunque había dejado una salvedad: “Nunca digo nunca a nada”. Por su parte, Rosemblat adelantó en septiembre que buscaban una ceremonia íntima y que intentarían preservar la privacidad de la celebración.

Antes de la boda, la cantante celebró despedidas de soltera en Río de Janeiro, Buenos Aires y Miami. En esos encuentros, sus amigas recuperaron algunas de sus declaraciones contrarias al matrimonio y las convirtieron en parte de los accesorios y la decoración. Otra frase acompañó la cuenta regresiva para el casamiento: “Me enamoré, taradas”.