Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 67 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Oeste

: 0 a 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 30 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 31 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 80%.

: 80%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.