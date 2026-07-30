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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 67 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
LA NACION
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