Una influencer brasileña denunció a un instructor argentino de ski por xenofobia: “Me llamó mono”

Una influencer de Brasil denunció en las últimas horas a un instructor de ski argentino por xenofobia luego de que la llamara “mono” durante una visita al establecimiento de Valle Nevado en Chile. El hombre fue suspendido de forma inmediata.

“En mis ocho años en Chile, nunca imaginé pasar por algo así. Un instructor de Valle Nevado me llamó ‘mono’ y me mandó a volver a Brasil”, escribió Ana Carolina Cruz, una influencer que se especializa en viajes y turismo y tiene más de 18 mil seguidores.

El episodio ocurrió el lunes cuando la mujer visitó el centro de ski de Valle Nevado, situado en el pueblo de Farellones, a unos 64 kilómetros de Santiago de Chile. En un video que publicó en sus redes, Cruz relató lo sucedido y pidió por su difusión.

“Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia”, manifestó. Y agregó: “Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba. Uno no sabe ni qué decir”.

Según lo que contó en el video, todo inició con un cruce que tuvo junto a su acompañante con el instructor, quien le habría expresado que se regresara a su país si no sabía esquiar.

La influencer tiene cerca de 20.000 seguidores en Instagram Redes

“¿Te compraste la pista para ti solo? ¿Por qué no me devuelvo a Brasil? ¿Quién te crees que eres? ¡Vuelve tú a tu casa, hermano!”, le contestó el amigo de la influencer.

En ese contexto, el argentino los habría llamado “macacos”. “¿Macaco? ¿Quién es macaco, hueón? ¿Así que somos macacos?“, respondieron ambos.

Luego de denunciarlo públicamente, el centro de ski de Valle Nevado lamentó lo sucedido y suspendió al argentino.

“Como empresa, lamentamos profundamente la situación ocurrida y le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a la persona afectada. En Valle Nevado rechazamos de manera absoluta cualquier acto de racismo o xenofobia, por ser incompatible con nuestros valores y con el respeto que merecen todas las personas que nos visitan y trabajan con nosotros”, indicó la organización.

El comunicado que publicó el centro de ski de Valle Nevado Redes

“Frente a la gravedad de los antecedentes conocidos, el instructor involucrado ha sido suspendido de manera inmediata e indefinida de todas sus funciones. Hemos iniciado una investigación interna para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan, para prevenir que situaciones como esta vuelvan a ocurrir”, agregó.

A su vez, afirmó que le transmitieron a la influencer la voluntad de reunirse personalmente para “escuchar su experiencia” y abordar el caso con “el respeto y la seriedad que merece”.

“Reiteramos nuestras más sinceras disculpas y reafirmamos nuestro compromiso con una actividad donde todas las personas sean tratadas con dignidad, respeto e igualdad, sin excepción”, concluyó.

La influencer se dedica a promocionar el turismo Redes

Por su parte, la subsecretaría de Turismo de Chile indicó que rechaza categóricamente “cualquier acto de xenofobia o discriminación en los destinos y servicios turísticos” del país.

“Chile es un destino abierto al mundo, y el turismo que queremos promover se construye sobre el respeto, la hospitalidad y la valoración de la diversidad”, afirmó.