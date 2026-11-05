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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 52%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 52%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El viernes 6 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.
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