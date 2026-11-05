Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 8,90 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 52%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oeste

: 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 52%

: 52% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El viernes 6 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 44%.