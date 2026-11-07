Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre -1,70 y 10,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: neblina en áreas y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestenoroeste

: 5 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: neblina en áreas y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El domingo 8 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 1,70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.