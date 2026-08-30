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Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 74 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 17%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 24%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 18%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 19%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
LA NACION
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