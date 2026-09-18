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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 68 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 75%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 75%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Chicago, Illinois
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 73%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 42%.
LA NACION
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