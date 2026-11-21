El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 9,40 y 19,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sur

: 10 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El domingo 22 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 84%.

: 84%. A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego baja probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 24%.