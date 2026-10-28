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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre
Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 16,10 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 29 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
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