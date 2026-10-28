Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 16,10 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sursuroeste

: 5 a 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.