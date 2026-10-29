Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 29 de octubre la temperatura rondará entre 10,60 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 35%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Oeste

: 5 a 15 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 35%

: 35% Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones y tormentas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El viernes 30 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 11,70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.