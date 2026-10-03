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Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 3 de octubre la temperatura rondará entre 53 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Chicago
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Estenoreste
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois
El sábado 3 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 4 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 5 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 6 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 7 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El jueves 8 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El viernes 9 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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