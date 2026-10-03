Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de octubre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el sábado 3 de octubre la temperatura rondará entre 53 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: baja probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: baja probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Estenoreste

: 10 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: baja probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 5 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 6 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 7 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 8 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 9 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.