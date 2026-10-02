Línea F: se presentaron dos consorcios para construir el nuevo subte que unirá Barracas con Palermo

La construcción de la Línea F de subte porteño dio un nuevo paso este viernes con la apertura de los sobres que contienen las ofertas técnicas de las empresas interesadas en llevar adelante la obra. Se trata de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos previstos para la ciudad de Buenos Aires en las próximas décadas y de la primera nueva línea de subterráneos que se impulsa en 25 años.

Según informó la administración de Jorge Macri, dos consorcios de empresas nacionales e internacionales se presentaron para competir por la adjudicación de los trabajos. Por un lado, el integrado por CITIC Construction, Ranken Railwail Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile. Por el otro, el conformado por Roggio y Ghella.

AHORA. Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F.



En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 2, 2026

La apertura de los sobres corresponde a la etapa técnica de la licitación. En una segunda instancia se conocerán las ofertas económicas y, de acuerdo con el cronograma oficial, la adjudicación se realizará en diciembre. Si los plazos previstos se mantienen, la construcción comenzará a principios de 2027.

“Abrimos los sobres para conocer las ofertas técnicas de los dos consorcios de empresas nacionales e internacionales que se presentaron para construir la Línea F. En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La futura línea tendrá un recorrido de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones. Su trazado unirá Barracas con Palermo y atravesará también Constitución, San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta. Uno de los aspectos centrales del proyecto es la posibilidad de combinar con todas las líneas de subte actualmente en funcionamiento.

La traza prevista contempla las estaciones Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico.

Al final de la obra, la Línea F se transformará en la séptima línea de la red porteña y en la primera que llegará a Barracas, un barrio que hasta ahora permanecía fuera del sistema subterráneo. La iniciativa contempla una inversión estimada en US$1350 millones y es considerada por el gobierno porteño como la obra de transporte más importante prevista para los próximos años. Según las estimaciones oficiales, permitirá transportar más de 300.000 pasajeros diarios.

El proyecto apunta además a aliviar la saturación de otras líneas, especialmente la C, y a fortalecer la conectividad transversal de la red. Actualmente, gran parte de los desplazamientos en subte está orientada en sentido oeste-este o hacia el área central. La Línea F incorporaría un nuevo eje norte-sur capaz de conectar sectores de la ciudad que hoy requieren múltiples combinaciones.

“La Línea F va a transformar la manera en que nos movemos por Buenos Aires. Es la primera línea de subte que se licita en 25 años y la estamos diseñando con estándares internacionales. Es una obra pensada a largo plazo, que incorpora tecnología, automatización y nuevas soluciones para sumar capacidad”, sostuvo Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad e Infraestructura porteño.

La iniciativa tiene además una larga historia. La traza fue incorporada formalmente al sistema mediante la ley 670, sancionada en 2001, aunque los primeros proyectos para vincular el sur y el norte de la ciudad mediante un corredor subterráneo se remontan a la década de 1960. Durante más de dos décadas, distintos gobiernos retomaron la propuesta sin lograr que pasara de los papeles.

Ahora, con la licitación ya en marcha y los sobres técnicos abiertos, el proyecto ingresó en una etapa decisiva. El próximo paso será la evaluación de las propuestas presentadas y la posterior apertura de las ofertas económicas para definir quién quedará a cargo de una obra que, de acuerdo con los planes oficiales, comenzará a ejecutarse durante 2027.