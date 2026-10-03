El emotivo regalo de los jugadores de la selección argentina para Messi en la previa de su partido despedida

Lionel Messi tendrá su partido despedida de la selección argentina el próximo 6 de octubre frente a Benín en el estadio Monumental. Con entradas agotadas y bajo una gran expectativa, en las últimas horas se conoció el emotivo regalo que los referentes del plantel Albiceleste le tienen preparado al capitán campeón del mundo.

A través de un video difundido en las redes sociales, se observa la silueta de varios jugadores argentinos. Luego, una luz irrumpe y se da a conocer la identidad de cada uno de ellos.

“Eternamente agradecido por haber podido ser parte de su historia maravillosa con la camiseta de la Selección”, dice Lionel Scaloni, siendo el DT de la Argentina el primero en hablar. Luego aparece Julián Álvarez, quien agrega: “Desde chico que lo veo como un ejemplo a seguir”.

El mensaje que los jugadores le dedicaron al capitán de la Albiceleste

Durante esos primeros segundos se revela de qué se trata el regalo: una camiseta dedicada y firmada por cada uno de sus compañeros, que Messi recibirá el día de su partido despedida.

En el spot publicitario publicado por Adidas, marca de indumentaria que viste a la Albiceleste, también puede verse a Lisandro Martínez. “Nosotros tenemos un amor impresionante por él y va a ser para toda la vida así”, suscribe “Licha”.

Previamente y a través de su cuenta oficial de la red social Instagram, Messi subió un video en el que muestra la camiseta en cuestión. La prenda respeta los históricos colores de la insignia nacional con el agregado de un sol gigante. A su vez, tanto la numeración como los nombres en los dorsales serán dorados. En su publicación, el capitán argentino acompañó la primicia con una frase: “Último partido… Una camiseta para toda la vida".

Otro de los que aparecen en el video es Franco Mastantuono, quien remarca: “Un sueño que cumplí yo”. A la par del ex-River irrumpe la figura de Emiliano Martínez. Sin resignar su característico tono sarcástico, “Dibu” comenta: “¡Eh!, ¿escriben un libro? No llegamos para escribir todos", en clara alusión a la extensión de las dedicatorias de sus compañeros.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

Durante la filmación se denota un ámbito descontracturado ya que, entre testimonio y testimonio, se oyen las risas de fondo de quienes integran la producción.

“Es algo irrepetible que yo disfruté al máximo”, remarca Kevin Mac Allister. Quienes también figuran, aunque sin hacer declaraciones, son Thiago Almada, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.

Cerca del final también habla Nico Paz. Señalado como uno de los potenciales sucesores de la número 10, el jugador comenta: “Aprendí muchísimo de él y la verdad que le agradezco muchísimo”. Finalmente, y sin quitar su mirada del mensaje que le deja grabado en la casaca, Cristian “Cuti” Romero es el encargado de cerrar el video.

“Es una persona brillante y la verdad que lo amo”, remata el nuevo capitán albiceleste.

En el portal de la marca alemana, la camiseta de la despedida de Messi se puede conseguir en su versión jugador -cuyo precio asciende a $229.999-, y en versión hincha, a $159.999. En el segmento femenino, la misma prenda se consigue por $149.000.