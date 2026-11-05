Clima en Chicago, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Chicago, Illinois, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Chicago



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Oestesuroeste

: 10 a 15 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Chicago, Illinois

El viernes 6 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y luego nublado. Probabilidad de precipitación: 68%.