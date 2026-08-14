Clima en Joliet, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Joliet, Illinois, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 65 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 64%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probables chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Joliet



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Sursureste

: 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 64%

: 64% Pronóstico: probables chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Joliet, Illinois

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.