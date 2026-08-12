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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto
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El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 58%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Naperville

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 58%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 34%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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