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Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 70 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
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