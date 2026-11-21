El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 21 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Sur

: 10 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El domingo 22 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 97%.

: 97%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 51%.