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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 5 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 2%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

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