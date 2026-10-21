Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 5 y 22,20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sursuroeste

: 0 a 5 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois