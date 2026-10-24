Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 24 de octubre la temperatura rondará entre 9,40 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sursureste

: 5 a 10 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois