Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 15,60 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 0 a 15 mph, Sur

: 0 a 15 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 19,40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.