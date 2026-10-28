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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 15,60 y 23,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El jueves 29 de octubre
- A la mañana, se espera una temperatura de 19,40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 6,10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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