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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 91%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Rockford
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 20 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 91%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois
El miércoles 4 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.