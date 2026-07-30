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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio Expedia

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 66 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla aislada y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla aislada y luego soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sursuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: niebla aislada y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 30 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El viernes 31 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 50%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
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