Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 10 y 16,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones de lluvia probables.

La probabilidad de precipitación de 63%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones de lluvia probables.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sureste

: 5 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 63%

: 63% Pronóstico: chaparrones de lluvia probables

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El domingo 1 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad baja de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 18,90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad baja de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 16%.