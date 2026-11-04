Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 13,90 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvia y luego probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Sursuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvia y luego probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Sursuroeste

: 15 mph, Sursuroeste Probabilidad de precipitación : 43%

: 43% Pronóstico: probabilidad de lluvia y luego probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 12,80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 7,80 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.