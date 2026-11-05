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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 51%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El viernes 6 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
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