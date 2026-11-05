Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 8,30 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 51%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 mph, Oestenoroeste

: 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 51%

: 51% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El viernes 6 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 2,20 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.