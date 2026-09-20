Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 50 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 41%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Estenoreste

: 15 mph, Estenoreste Probabilidad de precipitación : 41%

: 41% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 53%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.