El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre -1,10 y 4,40 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 10 a 15 mph, Noroeste

: 10 a 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois