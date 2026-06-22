Confirmado: el brote mortal de tornados que azotó Illinois durante las últimas horas

Un fuerte sistema de tormentas dejó un saldo de víctimas fales en Illinois durante las últimas horas, además de viviendas destruidas y decenas de alertas meteorológicas en una de las jornadas más intensas del año en el Medio Oeste de Estados Unidos. Aunque por el momento no se difundió la cantidad de fallecidos, la magnitud del episodio fue tal que el estado superó su récord anual histórico de tornados y quedó nuevamente en el centro de la actividad meteorológica extrema del país norteamericano.

Múltiples tornados en Illinois: zonas afectadas, víctimas y alertas del NWS

De acuerdo con FOX Weather, un brote de tornados de gran intensidad impactó el domingo sobre varios sectores del Medio Oeste estadounidense, aunque el mayor nivel de destrucción se concentró en el sur de Illinois.

Satélite De La NOAA Hoy

La violencia de las tormentas generó 95 advertencias de tornado en total. De ellas, 87 fueron emitidas antes de la medianoche en una amplia zona del Medio Oeste. Según los datos del centro de pronósticos de la cadena meteorológica, al menos 20 de esas advertencias correspondieron a tornados confirmados, una proporción inusualmente elevada para un solo evento.

Las tormentas se desarrollaron a lo largo de un frente atmosférico que se extendía desde el valle medio del río Misisipi hasta las Altas Llanuras centrales. Aunque hubo actividad en otras regiones, la amenaza principal se concentró en Illinois y posteriormente avanzó hacia Indiana.

Tornado en el condado de Jefferson: muertos, heridos y rescates tras el temporal

Las consecuencias más graves se registraron en el noreste del condado de Jefferson, donde las autoridades confirmaron la muerte de personas que se encontraban dentro de dos viviendas destruidas por un tornado durante la tarde del domingo.

La oficina del sheriff del condado informó que, por el momento, no se difundieron las identidades de las víctimas ni la cantidad exacta de fallecidos. Además, cinco personas fueron trasladadas a hospitales locales con heridas que no comprometían sus vidas.

La intensidad del sistema fue excepcional, con 95 advertencias de tornado emitidas en total Archivo/iStock

Los equipos de emergencia también recibieron reportes sobre personas desaparecidas tras el paso del fenómeno, lo que obligó a desplegar operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Aproximadamente 1,5 millones de habitantes permanecieron bajo vigilancia por la posibilidad de vientos severos y tornados de intensidad equivalente o superior a EF-2.

Ahora, los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) deberán inspeccionar los daños estructurales para determinar cuántos tornados tocaron tierra y cuál fue la fuerza exacta de cada uno.

Récord de tornados en Illinois en 2026: qué dicen los reportes preliminares

De acuerdo con FOX Weather, Illinois ya acumula 173 reportes de tornados en lo que va del año, una cifra que supera ampliamente el récord histórico anterior y que ni siquiera incluye los tornados registrados durante el domingo.

Para dimensionar la magnitud del fenómeno del domingo y de 2026, el promedio anual habitual del estado es de apenas 54 tornados. Tradicionalmente, para esta época del año, estados como Texas, Oklahoma y Kansas suelen liderar los registros nacionales.

Según indicaron los especialistas de Fox Weather, una configuración atmosférica persistente desplazó el foco de la actividad severa hacia el norte y transformó a Illinois en el principal punto crítico del país norteamericano para este tipo de fenómenos.

Pronóstico del NWS en Illinois: lluvias, temperaturas y riesgo en Lake Michigan

Las oficinas regionales del Servicio Meteorológico Nacional difundieron un panorama más estable para este lunes, aunque todavía persisten algunos riesgos asociados a las condiciones posteriores a las tormentas.

El noreste del condado de Jefferson fue el punto más crítico; las autoridades confirmaron la destrucción total de al menos dos residencias donde se reportaron fallecimientos durante el paso del fenómeno NWS

La oficina de Chicago/Romeoville informó que las lluvias remanentes desaparecerán durante la mañana y que las temperaturas se ubicarán entre los 70°F y los 79°F (21°C y 26°C) en gran parte del norte de Illinois. Cerca del lago Michigan, los valores permanecerán en los 60°F (16°C).

Además, las autoridades advirtieron sobre un riesgo elevado de corrientes de resaca en las playas del sur del lago Michigan, una situación que se mantendrá hasta la noche del lunes.

Por su parte, la oficina del NWS en Lincoln señaló que el inicio de la semana estará marcado por temperaturas inferiores a lo habitual y un período relativamente tranquilo antes del regreso de nuevas precipitaciones hacia finales de la semana.

Los especialistas prevén máximas entre los 70°F y los 80°F (21°C y 27°C) durante los próximos días, mientras que las temperaturas volverán a aumentar gradualmente hacia el fin de semana.