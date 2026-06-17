Brote de tornados en EE.UU.: el mapa de los vientos y alertas que podrían afectar el Mundial 2026

Una nueva amenaza meteorológica se instalaría este miércoles sobre gran parte del Medio Oeste de Estados Unidos. Apenas unos días después de un episodio que dejó tornados, granizo y daños generalizados, millones de personas volverán a quedar bajo vigilancia por la llegada de un sistema capaz de provocar fenómenos violentos. Entre las zonas bajo seguimiento aparece Kansas City, una de las sedes del Mundial 2026, que está incluida dentro del área de riesgo por tormentas severas.

Alerta por tornados en Illinois e Indiana: el mapa del riesgo severo del SPC

Según informó Fox Weather, un potente sistema de baja presión avanzará desde el Medio Oeste hacia la región de los Grandes Lagos y favorecerá la formación de tormentas severas durante toda la jornada del miércoles.

El SPC elevó a "moderado" el riesgo de tormentas severas para Illinois e Indiana, con la posibilidad de tornados potencialmente intensos SPC

El escenario más preocupante se concentrará en sectores del norte de Illinois y el oeste de Indiana, donde el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) emitió un nivel cuatro de cinco de riesgo por tiempo severo.

Además, el propio centro de pronósticos de Fox Weather elevó su categoría exclusiva a riesgo extremo en áreas ubicadas al sur de Chicago.

La amenaza no se limitará a esos estados. Un nivel tres de cinco abarcará una extensa franja que irá desde Kansas City hasta St. Louis, con un paso hacia el norte en dirección a Chicago.

A su vez, un nivel dos de cinco cubrirá una zona aún más amplia que incluirá partes de Kansas, Louisville, Indianapolis y Columbus.

Las autoridades meteorológicas también mantendrán alertas por inundaciones repentinas debido a la persistencia de lluvias sobre terrenos que ya se encuentran saturados.

Los principales riesgos previstos para este miércoles son:

Tornados, incluidos algunos potencialmente intensos.

Granizo de hasta 2,5 pulgadas (6,35 centímetros).

Ráfagas superiores a 75 mph (121 km/h).

Inundaciones repentinas.

Tormentas de rápido desplazamiento.

Kansas City y el Mundial 2026: qué riesgo enfrenta la sede este miércoles

Entre todas las ciudades mencionadas en los pronósticos, Kansas City es la única sede oficial del Mundial 2026 que aparecerá dentro de la zona bajo amenaza.

El evento deportivo tuvo acción en el estadio de Kansas City en la noche del martes, en un partido entre Argentina y Argelia. Hasta el próximo 20 de junio, donde se enfrentarán Ecuador y Curazao, no habrá actividad.

Satélite De La NOAA Hoy

El nivel tres de riesgo alcanzará a Kansas City junto con otras ciudades del corredor central del país norteamericano, lo que significa que las condiciones atmosféricas serán favorables para el desarrollo de tormentas severas capaces de generar tornados, granizo y vientos destructivos.

Para el sábado, cuando vuelva la actividad del Mundial 2026 a Kansas City, se espera una jornada inestable, con precipitaciones, pero, de momento, sin tormentas potentes.

Vientos de más de 120 km/h y dos rondas de tormentas en el Medio Oeste

De acuerdo con Fox Weather, el miércoles se desarrollarán dos etapas diferenciadas de tormentas. La primera se producirá entre la mañana y las primeras horas de la tarde y estará caracterizada por vientos intensos y granizo de gran tamaño. Algunos de esos bloques de hielo podrían alcanzar hasta 2,5 pulgadas (6,35 centímetros) de diámetro.

La segunda fase llegará por la tarde y la noche, cuando la atmósfera se vuelva todavía más inestable. En ese momento comenzarán a desarrollarse superceldas capaces de producir tornados intensos y de larga trayectoria.

Posteriormente, esas tormentas evolucionarán hacia una extensa línea convectiva que avanzará rápidamente y descargará vientos rectos destructivos superiores a 75 millas por hora (121 km/h) en numerosos sectores del Medio Oeste.

Los meteorólogos también advirtieron que el desplazamiento de estas tormentas será muy rápido. Algunas avanzarán a velocidades de entre 50 y más de 60 millas por hora (80 y 97 km/h), lo que reducirá considerablemente los tiempos de reacción de la población.

Ciudades como Kansas City, St. Louis y un corredor que se extiende hacia Chicago se encuentran bajo un nivel tres de cinco Foto X @tornadopaigeyy

Illinois e Indiana concentran el mayor riesgo de tornados intensos

Los especialistas de Fox Weather indicaron que la mayor probabilidad de tornados violentos se concentrará en el centro y norte de Illinois y se extenderá hacia el oeste y centro de Indiana.

Las ciudades de Peoria, Springfield y Lafayette quedarán dentro del núcleo de mayor peligro. La preocupación radica en una combinación atmosférica considerada excepcional.

Estas estructuras podrán producir tornados de categoría EF-3 o superior, considerados fenómenos intensos capaces de recorrer largas distancias y provocar daños severos.