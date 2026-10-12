Pritzker ofrece ayudas de US$250 mil para granjas y pequeños negocios de Illinois: cómo aplicar

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, anunció esta semana la disponibilidad de US$1,8 millones en fondos para el programa de Subvenciones para Infraestructura Alimentaria Local (LFIG, por sus siglas en inglés). La iniciativa otorga financiamiento de hasta 250 mil dólares para proyectos colaborativos y hasta US$75.000 para proyectos individuales,

Illinois anuncia US$1,8 millones en subvenciones LFIG

La Oficina del Gobernador emitió un comunicado oficial el jueves 8 de octubre en el que brindó detalles de la nueva iniciativa destinada a fortalecer la cadena de suministro alimentario local, apoyar a pequeños agricultores y empresas agroalimentarias, y ampliar el acceso a alimentos frescos para las comunidades del estado.

Las ayudas de US$250.000 para granjas y pequeños negocios de Illinois

“Los agricultores locales, los procesadores de alimentos y las pequeñas empresas desempeñan un papel fundamental para garantizar que las familias de Illinois, en todos los rincones del estado, tengan acceso a alimentos nutritivos y locales”, expresó el gobernador en el comunicado.

En esa línea, sostuvo que, al proporcionar a los productores fondos para el desarrollo y la expansión de infraestructura, el programa “reduce la inseguridad alimentaria y fortalece las economías locales”. Los recursos pueden destinarse, entre otros usos, a:

Vehículos refrigerados para el transporte de alimentos.

para el transporte de alimentos. Equipos para el procesamiento de ganado e infraestructura para cocinas comunitarias.

e infraestructura para cocinas comunitarias. Sistemas de almacenamiento y equipos de seguridad alimentaria que permitan a los productores acceder a nuevos mercados.

En julio de 2026, el Departamento de Agricultura de Illinois anunció la adjudicación de casi US$4 millones correspondientes a fondos de los ejercicios fiscales 2025 y 2026.

Los beneficiarios del programa impulsado por Pritzker pueden utilizar el dinero para vehículos refrigerados para el transporte de alimentos y equipamiento para procesamiento de ganado, entre otros @GovPritzker

Cómo aplicar a las ayudas de US$250 mil en Illinois

Las solicitudes de subvención estarán disponibles a partir del 2 de noviembre de 2026 en el sitio web del Departamento de Agricultura de Illinois, según informó la Oficina del Gobernador.

Antes de presentar la petición, los interesados deben registrarse en SAM.gov, completar la precalificación estatal mediante GATA y acceder a Euna Grants, la plataforma donde se tramitan las subvenciones.

La administración de Pritzker indicó que el registro previo puede demorar entre dos y cuatro semanas. El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 6 de enero de 2027 al mediodía.

Los fondos obtenidos mediante la subvención deben utilizarse para la compra, el arrendamiento con opción a compra, el alquiler, la construcción o la instalación de infraestructura relacionada con el procesamiento, el almacenamiento, la agrupación o la distribución de productos agrícolas de valor agregado.

Asimismo, el IDOA indica que los gastos elegibles deben generarse después de presentar la solicitud y antes del 30 de junio de 2027.

“Una inversión relativamente sencilla, como un camión refrigerado, almacenamiento adicional o equipos para mejorar la seguridad alimentaria, puede marcar una gran diferencia para una pequeña empresa, permitiéndole integrarse en nuevos mercados y ofreciendo a los consumidores la posibilidad de comprar alimentos frescos cultivados en su comunidad”, declaró Jerry Costello II, director del IDOA.

Los interesados en recibir las subvenciones podrán inscribirse a partir del 2 de noviembre Shutterstock

Los requisitos para solicitar la subvención de US$250 mil

Pueden solicitar la subvención las entidades registradas para operar en Illinois y con sede principal en el estado que almacenen, procesen, envasen, agrupen o distribuyan productos agrícolas de valor agregado, o que planeen hacerlo.

Deben cumplir con uno de los siguientes requisitos:

Granja con menos de 50 empleados.

Cooperativa con menos de 50 empleados.

Instalaciones de sacrificio y/o procesamiento con menos de 50 empleados (las instalaciones deben tener licencia del USDA o del estado, o ser instalaciones de sacrificio y/o procesamiento exentas de la normativa).

Empresa alimentaria con menos de 50 empleados.

Centro de distribución de alimentos con menos de 50 empleados.

Organización sin fines de lucro.

Unidad de gobierno local de Illinois.

La Oficina del Gobernador explicó que los usuarios pueden encontrar más información sobre el programa con una guía útil sobre el proceso de solicitud en el sitio web y la página de Facebook del Departamento.