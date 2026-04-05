El suburbio de Chicago elegido como el mejor lugar de EE.UU. para criar hijos en 2026

El área metropolitana de Chicago, Illinois, concentra los mejores lugares para el desarrollo familiar en Estados Unidos durante este 2026. La evaluación de comunidades destaca la calidad educativa y los bajos índices de criminalidad como puntos fundamentales para el bienestar infantil.

Los mejores lugares para familias en Chicago

Según la plataforma de análisis Niche, el suburbio de Clarendon Hills obtuvo el primer puesto en la clasificación nacional tras evaluar datos del censo de EE.UU., el FBI y la Oficina de Estadísticas Laborales.

Esta evaluación permite a los padres identificar las localidades más seguras y con mejores servicios públicos antes de decidir una mudanza.

Las familias que eligen Clarendon Hills para vivir priorizan el equilibrio entre la tranquilidad y la cercanía con Chicago (Archivo)

El posicionamiento de Clarendon Hills en Chicago

Los resultados del estudio muestran que Illinois domina el “Top 10” del país con cinco localidades presentes en la lista.

La localidad ganadora recibió altas calificaciones en las principales categorías analizadas por el informe.

Con una población de 8659 habitantes, este suburbio cuenta con una gran tranquilidad residencial y, a su vez, se destaca por la conectividad hacia la gran ciudad.

De acuerdo con el portal citado, los puntos esenciales que posicionaron a Clarendon Hills en la cima del ranking son:

Excelencia académica : las instituciones educativas locales mantienen el grado máximo de rendimiento estudiantil.

: las instituciones educativas locales mantienen el grado máximo de rendimiento estudiantil. Seguridad comunitaria : tiene índices de delincuencia mínimos, lo que permite una vida social activa en espacios públicos.

: tiene índices de delincuencia mínimos, lo que permite una vida social activa en espacios públicos. Servicios y recreación: la oferta de mercados de agricultores, conciertos al aire libre y piscinas fomenta el sentido de pertenencia.

“Es una comunidad excepcional para criar una familia. Es acogedora y lo suficientemente pequeña como para que sea fácil conocer a los vecinos. Los conciertos de verano al aire libre, el mercado agrícola semanal y la piscina comunitaria son ideales para reunirse con otras familias. Los niños pueden ir caminando a escuelas públicas de primer nivel y es seguro que pasen el rato con sus amigos en el pequeño centro”, señaló un residente en el reporte.

El estudio también consideró el acceso a centros de salud Freepik

Otros suburbios de Chicago destacados en el ranking

Además del primer puesto nacional, el estado de Illinois logró posicionar a otras comunidades entre las diez mejores de todo el país. Las localidades destacadas son:

Kildeer (7) : valorada por sus jardines y un ambiente de privacidad.

: valorada por sus jardines y un ambiente de privacidad. Western Springs (9) : reconocida por su comunidad libre de tabaco y la ausencia de delitos violentos.

: reconocida por su comunidad libre de tabaco y la ausencia de delitos violentos. Kenilworth (10): destacada por su arquitectura y ubicación cerca del lago.

Kildeer, en los suburbios de Chicago, otro pueblo ideal para formar una familia (Village of Kildeer)

Factores de evaluación y metodología del estudio en EE.UU.

El proceso de clasificación asigna un peso específico a las estadísticas oficiales sobre el costo de vida y la tranquilidad de los barrios.

Para los padres que buscan vivienda, la estabilidad de los impuestos y la inversión en infraestructura resultan determinantes.

El informe explica que una calificación académica alta suele estar conectada con una mejor valorización de las propiedades inmobiliarias a largo plazo.

El estudio también consideró el acceso a centros de salud y la diversidad de opciones de transporte, factores donde los pueblos de las afueras de Chicago demostraron una superioridad marcada frente al resto de Estados Unidos.