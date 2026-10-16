Crédito tributario por hijos en Illinois: quiénes califican y cuánto pueden recibir las familias

Illinois informó que cerca de 950.000 familias trabajadoras recibieron más de US$600 millones mediante dos créditos tributarios estatales correspondientes a 2025. Los datos preliminares brindados en un comunicado del gobernador JB Pritzker, muestran que los hogares que obtuvieron ambos beneficios conservaron un promedio de US$1460.

Crédito tributario por hijos en Illinois: montos y requisitos

Pritzker y el Departamento de Impuestos de Illinois (IDOR, por sus siglas en inglés) publicaron los resultados el 13 de octubre. Según informó la oficina del gobernador, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de Illinois (EITC, por sus siglas en inglés) llegó a 946.326 familias, con un monto promedio de US$527.

Extranjeros con ITIN, o Número de Identificación Personal del Contribuyente, pueden ser elegibles para el crédito en Illinois Consulados El Salvador

El Crédito Tributario por Hijos de Illinois (CTC, por sus siglas en inglés) alcanzó a 405.498 familias y promedió US$331. Para hogares con dos dependientes, los promedios subieron a US$896 por EITC y US$563 por CTC, aunque los valores definitivos pueden cambiar cuando el estado cierre los datos de 2025.

Pritzker señaló, en el comunicado, que su administración trabajó con la Asamblea General para “crear el primer crédito tributario por hijos de Illinois y duplicar el beneficio”. La frase describe una ley ya vigente: para 2025, el CTC equivalió al 40% del EITC estatal de la familia.

Quiénes pueden reclamar los créditos de Illinois

El EITC de Illinois está dirigido a trabajadores de ingresos bajos o moderados y puede reducir el impuesto adeudado o generar un reembolso. A diferencia del crédito federal, el programa estatal también admite a contribuyentes que presentan con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), siempre que cumplan las demás condiciones.

Para el año tributario 2025, las claves fueron:

Presentar la declaración estatal IL-1040 y completar el Anexo IL-E/EITC

y completar el Tener ingresos dentro del límite aplicable al estado civil y al número de hijos que califican

Para el CTC, reunir los requisitos del EITC y tener al menos un hijo que calificara y fuera menor de 12 años al cierre de 2025

al cierre de 2025 Quienes no pudieron reclamar a un hijo en el beneficio federal por su ITIN deben completar la hoja de cálculo ampliada del estado

Cuánto puede recibir una familia

El ejemplo oficial cita el caso de una pareja casada que hace la presentación en conjunto, tiene dos hijos que califican y ganó menos de US$64.430 en 2025. Ese hogar podía recibir hasta US$1430 por el EITC estatal y, si al menos un hijo tenía menos de 12 años, hasta US$572 adicionales por el crédito infantil: lo que se traduce en un total de US$2002, además del beneficio federal.

Illinois también envía cartas a personas que reclamaron el EITC federal, pero omitieron el estatal. Desde 2020, esa campaña permitió entregar US$26 millones adicionales, según el gobierno. La carta confirma la posible elegibilidad, estima el reembolso y explica cómo finalizar el reclamo.

Para las familias latinas, la inclusión de contribuyentes con ITIN es especialmente relevante porque amplía el acceso más allá de quienes presentan con número de Seguro Social. Los resultados publicados no abren una inscripción nueva: resumen créditos del año tributario 2025 y explican cómo se reclamaron en la declaración estatal.

Crédito tributario por hijos en Illinois: lo que hay que saber

¿Qué informó Illinois? Cerca de 950.000 familias recibieron más de US$600 millones mediante dos créditos estatales de 2025

¿Quién puede acceder? Trabajadores que cumplen los límites de ingresos; el programa estatal también admite contribuyentes con ITIN

¿Cuánto vale el crédito infantil? Para 2025 fue igual al 40% del EITC estatal y promedió US$331 entre las familias que lo reclamaron

¿Es una convocatoria nueva? No, el anuncio presenta resultados preliminares y recuerda las reglas usadas en las declaraciones de 2025

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.