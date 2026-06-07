En Chicago: el megaproyecto que transformará los estacionamientos linderos al United Center en nuevas viviendas y comercios

Los extensos estacionamientos que rodean al United Center comenzarán a dar paso a uno de los desarrollos urbanos más ambiciosos de las últimas décadas en Chicago. Con una inversión privada estimada en 7000 millones de dólares, el denominado 1901 Project busca reconvertir más de 55 acres de terrenos en un distrito de uso mixto con viviendas, hoteles, comercios, espacios públicos y propuestas de entretenimiento.

1901 Project en Chicago: inversión de US$7000 millones junto al United Center

De acuerdo con el portal oficial del 1901 Project, la iniciativa está liderada por las familias Reinsdorf y Wirtz, propietarias del United Center. La iniciativa representa una inversión privada superior a los US$7000 millones y apunta a transformar el West Side de Chicago.

Brandon Johnson Sobre The 1901 Project

La propuesta contempla un desarrollo de largo plazo dividido en múltiples etapas y fue concebida para conectar barrios, generar nuevas oportunidades económicas y reforzar el tejido urbano de la ciudad.

Los promotores sostienen que el proyecto se inspira en el lema histórico de Chicago, “Ciudad en un jardín”, con una fuerte presencia de espacios verdes y áreas abiertas para uso comunitario.

Según la información oficial, el plan incluye:

Más de 55 acres de desarrollo de uso mixto

Más de 25 acres de parques y espacios abiertos

Un recinto para espectáculos con capacidad para 6000 personas

Cerca de 1900 unidades de vivienda asequible orientadas al transporte público

Miles de oportunidades laborales durante las etapas de construcción y operación

United Center: cuántas viviendas, hoteles y locales prevé el nuevo distrito urbano

Según informó Block Club Chicago, las obras comenzaron oficialmente con una ceremonia de colocación de la primera piedra realizada el miércoles. El proyecto transformará la enorme superficie de estacionamientos que rodea al estadio en una zona con restaurantes, hoteles, comercios, viviendas, espacios verdes y equipamientos destinados al entretenimiento.

La iniciativa de desarrollo urbano para el West Side de Chicago está liderada por las familias Reinsdorf y Wirtz the1901projectchicago

La publicación señaló que el plan general contempla la construcción de 9463 viviendas y 1309 habitaciones de hotel. Del total de unidades residenciales previstas, 1893 estarán destinadas a vivienda asequible, lo que representa aproximadamente el 20% del desarrollo habitacional.

Durante el acto de inicio de las obras, el presidente y director ejecutivo de los Chicago Bulls, Michael Reinsdorf, explicó que el objetivo va más allá de crear un distrito de entretenimiento. “No queríamos crear solamente un distrito de entretenimiento; queríamos sumar al vecindario que ya existe aquí”, afirmó.

También sostuvo que la intención es incorporar viviendas, comercios, restaurantes, espacios públicos y nuevas oportunidades de una manera integrada al West Side y que contribuya a fortalecer la comunidad para las próximas generaciones.

Primera fase del 1901 Project: hotel, sala de conciertos y obras previstas para 2028

De acuerdo con Block Club Chicago, la primera fase del emprendimiento ya cuenta con las aprobaciones necesarias y tiene fecha estimada de finalización para la primavera de 2028. Esta etapa inicial incluirá:

Una sala de conciertos con capacidad para 6000 espectadores

Un hotel de 233 habitaciones

Locales comerciales

Espacios para restaurantes

Dos estructuras de estacionamiento

Bradon Johnson celebró la iniciativa en redes sociales x.com/ChicagosMayor

A través de su cuenta oficial en X, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, manifestó su apoyo al emprendimiento y destacó el impacto que podría tener sobre la economía local. “El 1901 Project transformará los estacionamientos que rodean al United Center en un distrito vibrante lleno de viviendas, comercios y espacios de entretenimiento”, expresó el mandatario.

En el mismo mensaje, Johnson señaló que mantiene su compromiso con un desarrollo económico equitativo y aseguró que la inversión en residentes locales fortalece a toda la comunidad.