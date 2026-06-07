En Chicago: el megaproyecto que transformará los estacionamientos linderos al United Center en nuevas viviendas y comercios
Con US$7000 millones privados, 1901 Project sumará hoteles, parques, entretenimiento, empleo local y residencias asequibles hacia 2028
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Los extensos estacionamientos que rodean al United Center comenzarán a dar paso a uno de los desarrollos urbanos más ambiciosos de las últimas décadas en Chicago. Con una inversión privada estimada en 7000 millones de dólares, el denominado 1901 Project busca reconvertir más de 55 acres de terrenos en un distrito de uso mixto con viviendas, hoteles, comercios, espacios públicos y propuestas de entretenimiento.
1901 Project en Chicago: inversión de US$7000 millones junto al United Center
De acuerdo con el portal oficial del 1901 Project, la iniciativa está liderada por las familias Reinsdorf y Wirtz, propietarias del United Center. La iniciativa representa una inversión privada superior a los US$7000 millones y apunta a transformar el West Side de Chicago.
La propuesta contempla un desarrollo de largo plazo dividido en múltiples etapas y fue concebida para conectar barrios, generar nuevas oportunidades económicas y reforzar el tejido urbano de la ciudad.
Los promotores sostienen que el proyecto se inspira en el lema histórico de Chicago, “Ciudad en un jardín”, con una fuerte presencia de espacios verdes y áreas abiertas para uso comunitario.
Según la información oficial, el plan incluye:
- Más de 55 acres de desarrollo de uso mixto
- Más de 25 acres de parques y espacios abiertos
- Un recinto para espectáculos con capacidad para 6000 personas
- Cerca de 1900 unidades de vivienda asequible orientadas al transporte público
- Miles de oportunidades laborales durante las etapas de construcción y operación
United Center: cuántas viviendas, hoteles y locales prevé el nuevo distrito urbano
Según informó Block Club Chicago, las obras comenzaron oficialmente con una ceremonia de colocación de la primera piedra realizada el miércoles. El proyecto transformará la enorme superficie de estacionamientos que rodea al estadio en una zona con restaurantes, hoteles, comercios, viviendas, espacios verdes y equipamientos destinados al entretenimiento.
La publicación señaló que el plan general contempla la construcción de 9463 viviendas y 1309 habitaciones de hotel. Del total de unidades residenciales previstas, 1893 estarán destinadas a vivienda asequible, lo que representa aproximadamente el 20% del desarrollo habitacional.
Durante el acto de inicio de las obras, el presidente y director ejecutivo de los Chicago Bulls, Michael Reinsdorf, explicó que el objetivo va más allá de crear un distrito de entretenimiento. “No queríamos crear solamente un distrito de entretenimiento; queríamos sumar al vecindario que ya existe aquí”, afirmó.
También sostuvo que la intención es incorporar viviendas, comercios, restaurantes, espacios públicos y nuevas oportunidades de una manera integrada al West Side y que contribuya a fortalecer la comunidad para las próximas generaciones.
Primera fase del 1901 Project: hotel, sala de conciertos y obras previstas para 2028
De acuerdo con Block Club Chicago, la primera fase del emprendimiento ya cuenta con las aprobaciones necesarias y tiene fecha estimada de finalización para la primavera de 2028. Esta etapa inicial incluirá:
- Una sala de conciertos con capacidad para 6000 espectadores
- Un hotel de 233 habitaciones
- Locales comerciales
- Espacios para restaurantes
- Dos estructuras de estacionamiento
A través de su cuenta oficial en X, el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, manifestó su apoyo al emprendimiento y destacó el impacto que podría tener sobre la economía local. “El 1901 Project transformará los estacionamientos que rodean al United Center en un distrito vibrante lleno de viviendas, comercios y espacios de entretenimiento”, expresó el mandatario.
En el mismo mensaje, Johnson señaló que mantiene su compromiso con un desarrollo económico equitativo y aseguró que la inversión en residentes locales fortalece a toda la comunidad.
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