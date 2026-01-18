El pueblo de Chicago lleno de parques y restaurantes en el que se gana más de 100 mil dólares al año

Dentro del área metropolitana de Chicago, Illinois se encuentra Morton Grove, un suburbio que se caracteriza por su gran cantidad de áreas verdes. Además, tiene una amplia variedad de centros recreativos y de restaurantes para visitar en familia. El ingreso familiar promedio de este pueblo fue de 106.078 dólares en 2025, según un informe del sitio. La cifra es muy superior al promedio general de Illinois, donde asciende a US$80.306. Comprar una casa allí cuesta alrededor de US$377 mil.

Cómo es Morton Grove, el suburbio de Chicago que destaca por sus opciones

En Morton Grove, de 25.303 habitantes, se tiene un estilo de vida suburbano. Si bien está a la vanguardia en cuanto a servicios públicos, también cuenta con un ambiente de perfil residencial, con acceso a 161 hectáreas de reservas forestales del condado de Cook.

Morton Grove tiene una gran cantidad de senderos pavimentados y otros no pavimentados fpdcc.com

El suburbio tiene barrios de alto nivel, centros comerciales, fábricas y oficinas corporativas de interés. Quienes viven allí logran un equilibrio al poder pasear en Wild Mile, el primer ecoparque flotante del mundo, y Linne Woods, una gran reserva natural.

Quienes visitan Linne Woods pueden observar el curso del río North Branch, Chicago. Son 19 millas (32 kilómetros) de senderos que se pueden recorrer en bicicleta, rutas de senderismo, caballo o a pie, según la página de Reservas Forestales del Condado de Cook.

Es uno de los principales atractivos naturales del área. Si se visita el norte del municipio está el Parque Mansfield, una opción para los más pequeños de la casa. A su vez, está el Parque Austin, un poco más hacia el centro, y el Parque Urban Air Adventure, si se quiere tener aventuras más extremas, recopila Islands.

Austin Park es uno de los destinos más reconocidos del pueblo Reseñas de Google

Restaurantes icónicos en Morton Grove

El principal atractivo son las áreas verdes. Sin embargo, también destaca por la calidad de sus restaurantes. A cualquier lugar que se dirijan los visitantes, encontrarán un lugar donde comprar comida deliciosa. Por ejemplo, está Burt’s Place, una pizzería que hasta el famoso chef Anthony Bourdain visitó.

Los establecimientos más destacados y con mejores reseñas, según Tripadvisor, son:

Pequods Pizza.

Palace Cantonese Restaurant.

Kappy’s Pancake House Restaurant.

Burt’s Place.

Lai Thai Restaurant.

Así luce el Parque Austin en Morton Grove Reseñas de Google

La urbanización del suburbio de Chicago

Más allá de su amplia oferta de parques, el municipio trabaja constantemente en dar opciones de empleo y vivienda a los habitantes. “También alberga una vibrante variedad de negocios comerciales, incluyendo restaurantes, tiendas minoristas y establecimientos de servicios profesionales”, de acuerdo con Mortongroveil.org.

La ubicación del sitio permite que todos los habitantes tengan entrada a servicios de primer nivel. “Es un suburbio consolidado del anillo interior con acceso inmediato a la red interestatal, tren de cercanías y senderos recreativos”, se lee en la página.

El municipio tiene un excelente servicio de transporte y opciones de carreteras funcionales para tomar diferentes rutas. Está cerca de:

Metra (Milwaukee District/North Line).

Servicio de autobuses Pace.

Autopistas interestatales I-94 Edens Expressway y I-294 Tri-State Tollway.