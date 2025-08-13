En Illinois: JB Pritzker firmó una ley que impacta en la contratación de oficiales de policía en el estado

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, promulgó la Ley SB 1953, conocida como Ley de Sonya Massey, que impone verificaciones exhaustivas en la contratación de agentes de policía en todo el estado. La norma obliga a las agencias a revisar de manera completa el historial laboral, disciplinario y penal de cada candidato antes de hacer una oferta de trabajo. El objetivo es aumentar la rendición de cuentas y evitar tragedias como la del caso que conmocionó a la comunidad en julio de 2024.

Ley Sonya Massey en Illinois: reglas más estrictas para la contratación de policías

La legislación, aprobada por 101 votos a favor y 12 en contra en la Cámara baja y de forma unánime en el Senado, exige que las agencias del orden soliciten a los empleadores anteriores —incluidas otras fuerzas policiales— expedientes laborales completos.

El anunció de JB Pritzker en sus redes sociales X @GovPritzker

Estos deben entregarse en un máximo de 14 días e incluir registros de desempeño, investigaciones, sanciones, historial penal, servicio militar, licencias de conducir, evaluaciones físicas y psicológicas, revisión de credenciales académicas y antecedentes crediticios, detalló Capitol News Illinois.

“Hoy firmo el proyecto de ley bipartidista SB 1953, de Sonya Massey, para continuar nuestra labor en la construcción de un sistema de justicia que proteja a todos nuestros ciudadanos”, anunció el gobernador Pritzker en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Queda exceptuada la entrega de datos financieros y números de seguridad social. Si el empleador anterior se niega a proporcionar la información, la agencia contratante podrá recurrir a un tribunal para obtenerla y recuperar los costos legales. La normativa no invalida convenios colectivos vigentes, pero prohíbe que se renueven acuerdos que contradigan sus disposiciones una vez que entren en vigor.

Además de reforzar la verificación de antecedentes, la norma —que entrará en vigor el 1° de enero de 2026— reduce de 1 millón a 75.000 habitantes el requisito poblacional para que los condados puedan establecer juntas y comisiones de mérito policial, según WTTW. Esta modificación busca ampliar la supervisión y aumentar la transparencia en todo Illinois.

Sonya Massey: el caso que motivó la reforma impulsada por JB Pritzker

El 6 de julio de 2024, Sonya Massey, de 36 años, llamó al 911 para denunciar a un presunto intruso en su vivienda del condado de Sangamon. Entre los agentes que acudieron estaba Sean Grayson, ayudante del sheriff, quien le disparó tres veces después de que ella, con su permiso, moviera una olla de agua hirviendo de la estufa.

Sonya Massey, izquierda, habla con el exayudante del sheriff del condado de Sangamon Sean Grayson fuera de su casa en Springfield, Illinois (Policía del Estado de Illinois vía AP)

El tiroteo fue declarado injustificado y Grayson enfrentó cargos por homicidio en primer grado, agresión con agravantes y mala conducta oficial. Según informó ABC7 Chicago, su juicio está previsto para octubre de 2025 y él se declaró inocente.

“Cuando Sonya Massey temió por su seguridad, hizo lo que cualquiera haría: llamó a la policía para pedir ayuda. Las comunidades deben poder confiar en que, cuando llamen a la policía a su casa, el agente que acuda estará bien capacitado y sin antecedentes de parcialidad ni mala conducta”, expresó Pritzker en un comunicado oficial.

El policía Sean Grayson le apunta a Sonya Massey, quien había llamado al 911 para pedir ayuda, en la casa de Massey en Springfield, Illinois, el 6 de julio del 2024. (Policía Estatal de Illinois via AP)

Tras el crimen, se conoció que Grayson había trabajado para seis departamentos policiales en cuatro años y acumulaba dos condenas por conducir bajo los efectos del alcohol.

Registros internos indicaron que desobedeció órdenes de detener una persecución a alta velocidad, recibió denuncias por conducta inapropiada con una mujer detenida, interrogó al prometido de esa mujer como represalia y fue señalado por actitud excesivamente agresiva en operativos antidrogas.

Las investigaciones internas en el condado de Logan se cerraron cuando presentó su renuncia en abril de 2023, un mes antes de ser contratado por el condado de Sangamon. No está claro si en ese proceso se revisaron sus antecedentes completos o se entrevistó a sus superiores previos.