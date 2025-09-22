Pago de Snap en octubre en Illinois

Como cada mes, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) entrega ayudas a cerca de 40 millones de personas en Estados Unidos que forman parte del programa federal. Entre ellas, alrededor de un millón reside en Illinois. La dependencia ya informó sobre el calendario de entrega de cupones para octubre.

Cuándo pagan SNAP en Illinois en octubre de 2025

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) indicó que el pago de los cupones de alimentos para los afiliados al programa SNAP en Illinois se distribuirá conforme al último dígito del número de identificación individual del jefe de familia.

Los beneficios SNAP se depositan en la tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT, por sus siglas en inglés) (Pixabay/@Tumisu) (Pixabay/@Tumisu)

Desde octubre de 2017, la dependencia estableció que la ayuda alimentaria estará disponible entre los días 1 y 10 de octubre, como sucede cada mes en el estado. El depósito se realizará conforme al último número de la identificación oficial (ID, por sus siglas en inglés) del afiliado.

Por otro lado, para los habitantes de Illinois que se hayan suscrito a SNAP antes del 23 de octubre de 2017, las fechas de entrega de los cupones se mantienen entre el 1 y el 20 de octubre, con excepción de los días 11, 12, 14, 15, 16, 18 y 19, según la dependencia.

Los jefes de familia pueden obtener más información acerca de la elegibilidad y monto de los beneficios a través del teléfono del Departamento de Servicios Humanos de Illinois (IDHS, por sus siglas en inglés) al 1-800-843-6154, del número 1-800-678-LINK (5465) o en la página oficial de la institución.

Quiénes pueden ser candidatos al programa SNAP en Illinois y cuáles son los requisitos

El IDHS señaló que la mayoría de los hogares con bajos ingresos en Illinois son candidatos a recibir esta ayuda gubernamental. No obstante, cada caso es particular, por lo que la dependencia analiza las condiciones específicas de cada hogar tomando en cuenta tres factores: los ingresos, los gastos y el número de personas que viven y comen juntas.

Los pagos de SNAP se realizan los primeros 10 días de cada mes (Pixabay/@reverent) (Pixabay/@reverent)

Los ingresos brutos mensuales que una familia debe reportar dependen de la cantidad de integrantes del hogar. Por ejemplo:

Una familia de cuatro personas sin mayores de 60 años ni miembros con discapacidad debe tener ingresos máximos de US$4290 .

sin mayores de ni miembros con discapacidad debe tener ingresos máximos de . En el caso de un hogar de cuatro personas con un adulto mayor de 60 años o un integrante con discapacidad, el límite es de US$5200.

Independientemente de los ingresos, hay personas que no califican para SNAP, como la mayoría de los internos, ciertos no ciudadanos, la mayoría de los huelguistas y quienes residen en instituciones específicas.

Cuánto recibe una familia con SNAP en Illinois

Los cupones de SNAP se depositan en la tarjeta Illinois LINK, que funciona como una tarjeta de débito, similar a la EBT del programa federal.

El SNAP busca prevenir malnutrición en familias de bajos recursos (Pexels/Michael Burrows)

La cantidad de beneficios que recibe cada hogar depende del número de integrantes, sus ingresos mensuales y los gastos básicos, sin contar las deducciones permitidas, como el alquiler o los servicios públicos.

SNAP representa una ayuda clave para miles de familias en Illinois que enfrentan dificultades económicas. Además de garantizar el acceso a alimentos, el programa busca aliviar la presión financiera de los hogares de bajos ingresos, lo que contribuye a mejorar la nutrición y la estabilidad social en las comunidades más vulnerables del estado.